52-річна Гайді Клум блиснула фігурою в шоколадному бікіні
Попри щільний робочий графік і велику кількість робочих проєктів супермодель знаходить час на відпочинок.
52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — вирушила у мінівідпустку на честь сьомої річниці шлюбу з 36-річним музикантом і учасником популярного гурту Tokio Hotel — Томом Каулітцем.
Вона опублікувала у своєму Instagram два відео. На одному Гайді позувала перед дзеркалом у шоколадному бікіні та пухнастій панамці.
А на іншому показала, як засмагає на шезлонгу біля басейну і їсть чипси — судячи з усього, модель не сидить на суворих дієтах.
Зазначимо, кар’єра Гайді розпочалася 1992-го, коли їй було 18 років. Вона виграла конкурс Model 92 у Німеччині, ставши першою серед 25 000 учасниць. Після перемоги Клум переїхала до США, що стало ключовим моментом для її майбутньої кар’єри супермоделі. До того ж вона стала першою моделлю, яка успішно перейшла на роль телеведучої: від 2006-го Гайді — беззмінна ведуча шоу Germany’s Next Topmodel, а також суддя America’s Got Talent.
