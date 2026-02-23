ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
52-річна Гайді Клум блиснула фігурою в шоколадному бікіні

Попри щільний робочий графік і велику кількість робочих проєктів супермодель знаходить час на відпочинок.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — вирушила у мінівідпустку на честь сьомої річниці шлюбу з 36-річним музикантом і учасником популярного гурту Tokio Hotel — Томом Каулітцем.

Вона опублікувала у своєму Instagram два відео. На одному Гайді позувала перед дзеркалом у шоколадному бікіні та пухнастій панамці.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

А на іншому показала, як засмагає на шезлонгу біля басейну і їсть чипси — судячи з усього, модель не сидить на суворих дієтах.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Зазначимо, кар’єра Гайді розпочалася 1992-го, коли їй було 18 років. Вона виграла конкурс Model 92 у Німеччині, ставши першою серед 25 000 учасниць. Після перемоги Клум переїхала до США, що стало ключовим моментом для її майбутньої кар’єри супермоделі. До того ж вона стала першою моделлю, яка успішно перейшла на роль телеведучої: від 2006-го Гайді — беззмінна ведуча шоу Germany’s Next Topmodel, а також суддя America’s Got Talent.

Раніше, нагадаємо, супермодель Гайді Клум показала, з якого продукту починає свій день.

