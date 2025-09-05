52-річна Гайді Клум блиснула пишними грудьми в червоному купальнику

Гайді Клум / © Getty Images

Реклама

52-річна німецька модель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — з’явилася на сторінках theMAGAZINE Global. Вона позувала в басейні під дощем. На ній був червоний купальник, який ефектно підкреслив її пишні форми.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Образ моделі доповнювали браслет, великі сережки і червоний «хижий» манікюр. Також Гайді позувала лежачи на камені на березі моря в білому бікіні.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

А на обкладинці журналу вона з’явилася в компанії свого чоловіка — музиканта Тома Каулітца, якому 1 вересня виповнилося 36 років.

Реклама

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Зазначимо, Гайді Клум — багатодітна мама, вона виховує чотирьох дітей, двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. Хоча для старшої доньки Лені він і не є біологічним батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, коли вже була вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. З нинішнім чоловіком-музикантом модель у шлюбі вже 6 років, спільних дітей у них немає.

Раніше, нагадаємо, Гайді Клум вперше за 16 років відвідала Венеційський кінофестиваль. На червону доріжку вона вийшла в розкішній пудровій сукні від Intimissimi.

Гайді Клум із донькою / © Associated Press

На захід вона прибула зі своєю старшою донькою Лені, яка була одягнена в чорну сукню з прозорими вставками і розкішним декольте теж від Intimissimi.