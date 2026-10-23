52-річна Гіларі Свонк розповіла, як їй вдалося приховати другу вагітність: актриса працювала до 17-го тижня

Гіларі Свонк / © Associated Press

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52-річна Гіларі Свонк розповіла, як їй вдавалося тримати в таємниці свою другу вагітність. Лауреатка двох премій «Оскар» зізналася, що продовжувала працювати на знімальному майданчику приблизно до 17-го тижня, але ніхто з колег нічого не запідозрив.

В інтерв’ю для подкасту Question Everything акторка розповіла, що мешканці невеликого містечка, в якому вона виросла, допомогли їй зберегти таємницю, пише Hello!. За словами Свонк, оточуючі з повагою ставляться до її особистого життя і не стали поширювати цю новину.

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Гіларі Свонк / © Getty Images

«Я живу в дуже маленькому місті. Це місто, в якому я виросла, і всі там з такою повагою ставляться до мого приватного життя, що ця новина не просочилася назовні», — розповіла акторка.

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При цьому Гіларі не ховалася вдома і продовжувала займатися звичними справами. Вона працювала до 17-го тижня вагітності, і навіть на знімальному майданчику ніхто не помітив змін. «Я досить закрита людина, і в мене не було особливого приводу щось говорити», — пояснила зірка.

Про те, що чекає на третю дитину, Свонк повідомила в Instagram. Вона опублікувала кумедне відео зі своїм чоловіком Філіпом Шнайдером та їхніми трирічними близнюками — донькою Аєю та сином Омом. Сім’я танцювала в темряві зі світловими паличками, а на животі акторки з’явився маленький світловий силует малюка. У підписі Гіларі натякнула, що дитина народиться в грудні.

Акторка також розповіла, що близнюки з нетерпінням чекають на появу молодшого брата чи сестри. За її словами, діти постійно запитують, чи не настав уже час народження малюка, і навіть розповідають про вагітність мами незнайомим людям.

Гіларі Свонк під час першої вагітності / © Associated Press

Раніше Свонк висловлювалася щодо критики, з якою стикаються жінки, які вирішили стати матерями у більш зрілому віці. Вона зазначила, що суспільство часто засуджує жінок за пізнє материнство, тоді як до чоловіків у подібних ситуаціях ставляться набагато поблажливіше.

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