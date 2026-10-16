52-річна Гіларі Свонк уперше з’явилася на публіці після новини про вагітність

Гіларі Свонк / © Getty Images

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52-річна акторка Гіларі Свонк вперше після оголошення про свою вагітність вийшла на публіку. Це буде її друга вагітність і третя дитина, адже вперше мамою вона стала у 48 років, народивши близнят — хлопчика та дівчинку.

Сфотографували оскароносну зірку у Нью-Йорку, коли вона йшла на інтерв’ю на «Шоу Дрю Беррімор». Гіларі була надзвичайно щасливою і не приховувала живота, а навпаки підкреслила його за допомогою топа на тонких бретелях і джинсів для вагітних із низьким посадженням. Образ акторки доповнили яскравий об’ємний кардиган великої в’язки, червона сумка та темно-сині черевики із загостреними носками.

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Гіларі Свонк / © Getty Images

Під час інтерв’ю акторка висловилася про суспільні упередження та критику, з якими стикаються жінки, які народжують дітей у зрілому віці.

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«Жінки стикаються з великою кількістю критики через народження дітей у старшому віці, а чоловіки — ні. І це цікаво», — сказала вона в уривку майбутнього інтерв’ю з Дрю Беррімор, яке вийде в ефір 20 жовтня.

Гіларі Свонк / © Getty Images

Беррімор погодилася, що такі подвійні стандарти дивні. Вона зауважила, що чоловіки стають батьками навіть у віці 80 років, і це не евфемізм і не жарт. Ведуча також зазначила, що Свонк народила дітей після 40 років і що люди не завжди доброзичливо реагували на це.

Гілара ж пригадала випадок, коли одна жінка сказала їй: «Як ти смієш? Ти вже надто стара. Тебе не буде поруч, коли твої діти виростуть». Свонк розповіла, що ця жінка вважала свого батька найулюбленішою людиною у світі, але втратила його, коли їй було трохи за 20. Акторка назвала цей досвід спустошливим. Замість того щоб образитися на слова співрозмовниці, Гіларі спробувала зрозуміти її почуття.

«Я зрозуміла її, адже мій батько теж помер, але він був однією з моїх найулюбленіших людей на землі», — пояснила Свонк. «Я подумала: краще вже народитися й мати поруч цю людину, яка була для тебе найулюбленішою, і пережити цей досвід, ніж узагалі ніколи його не мати», — додала акторка.

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Нагадаємо, що оголосила Свонк про ще одну вагітність у Instagram, у середу, 14 жовтня. У відео акторка, її чоловік і двоє дітей танцювали в темряві, одягнувши на себе палички-ліхтарики.

«Багато хто запитував, над яким проєктом я працюватиму наступним. Цей вийде у грудні», — жартівливо підписала вона відео.

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