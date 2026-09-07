52-річна Кейт Мосс у мереживному топі зайшла у воду заради ефектного кадру

Кейт Мосс

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52-річна легендарна британська модель — Кейт Мосс— стала головною героїнею вересневого випуску бразильської редакції журналу Vogue.

Для зйомки модель вирушила до Транкосо — мальовничого курорту на узбережжі штату Баїя, який вже давно входить до числа її улюблених місць у Бразилії.

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Фотосесія отримала назву Back in Bahia і зайняла одразу 20 сторінок журналу. Автором знімання став фотограф Зі Нунес, а за стилізацію відповідала Рита Лаццаротті. У кадрі Кейт позувала на тлі тропічних пейзажів Транкосо у вбранні відомих брендів.

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Для цього випуску підготували одразу кілька обкладинок, на яких Мосс позувала у сукні Bottega Veneta та у топі й спідниці Saint Laurent.

Кейт Мосс

Кейт Мосс

Кейт Мосс

Стилісти зробили ставку на природність: Кейт знімалася без складного макіяжу, а її волосся залишили максимально природним. У результаті фотографії вийшли скоріше невимушеними й атмосферними, ніж традиційно гламурними.

Сама модель зізналася, що дуже любить Бразилію. «Я завжди почуваюся дуже щасливою в Бразилії. Енергія, музика, їжа, люди… Тут панує особлива щедрість духу, яку я справді люблю», — розповіла Мосс.

У Транкосо Кейт приїжджала разом із донькою Лілою Мосс. Під час поїздки модель встигла провести час із друзями, прогулятися місцевими вулицями та зазирнути до магазинів на знаменитому Квадрадо.

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Нагадаємо, раніше на честь супермоделі Кейт Мосс назвали троянду — який вона має вигляд.

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