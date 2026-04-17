52-річна Гайді Клум приголомшила прозорою сукнею-сіткою, яка демонструвала її ноги

Гайді Клум

Супермодель 90-х Гайді Клум з’явилася на галавечорі, який проводився у Лос-Анджелесі в Los Angeles County Museum of Art (LACMA) — найбільшому художньому музеї на західному узбережжі США.

Модель обрала сукню-боді з галтером, глибоким декольте і відкритою спиною, яка також мала прозору спідницю-сітку, яка повністю відкривала ноги. Образ Клум доповнила коричневою накидкою з довгим хутром і мюлями з відкритими пальцями.

Гайді Клум / © Getty Images

Також Гайді зробила об’ємне укладання і яскравий макіяж, який ідеально пасував до її шоколадної сукні.

Компанію суперзірці на цьому світському заході склав її старший син Генрі, який завдяки протекції матері також будує модельну кар’єру. Хлопець одягнув чорний костюм, який доповнив прикрасами на шиї.

Гайді Клум і її син Генрі

Загалом у Клум четверо дітей — дві доньки та двоє синів. Батько її дітей — британський співак Сіл, який також вдочерив старшу доньку Гайді Лені від попередніх стосунків і виростив як рідну дитину. Пара була у шлюбі від 2005 до 2014 року.