52-річна Софія Вергара у купальнику засвітила сідниці

Нещодавно 52-річна колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара розлучилася зі своїм коханим – лікарем-ортопедом Джастіном Саліманом. Можливо, щоб відволіктися, вона вирішила улетіти на відпочинок на екзотичні острови, а також для того, щоб відзначити там із родиною та друзями День подяки. Свій Instagram акторка просто засипала публікаціями та вже встигла показати фото у купальнику.

На нових знімках у Мережі Софія також позує у купальниках, але вже акцентує увагу на своїй фігурі.

Фото: Софія Вергара/Instagram

На одному з фото вона знята у чорному купальнику, а на іншому – актриса засмагає топлес на лежаку, демонструючи сідниці.

Фото: Софія Вергара/Instagram

З собою на відпочинок Вергара взяла своїх собак породи чихуахуа, один з яких мав день народження, і актриса зробила з ним святкові фото з рожевим тортом.

Фото: Софія Вергара/Instagram

Раніше, нагадаємо, Софія Вергара потрапила до об'єктивів папараці в Нью-Йорку. Вона була в шкіряних штанах і топі-корсеті, який ефектно підкреслив її пишні груди.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

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