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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

52-річна Вікторія Бекхем вразила своєю силою: дизайнерка продемонструвала, як легко вона робить підтягування

Зірка перебуває у чудовій фізичній формі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Getty Images

52-річна дизайнерка та колишня учасниця культового гурту Spice Girls Вікторія Бекхем вкотре довела, що приділяє велику увагу своїй фізичній формі та заняттям спортом.

У своєму Instagram зірка опублікувала відео з домашнього спортзалу, на якому продемонструвала, як виконує підтягування на турніку. Вікторія впевнено зробила кілька повторень, вразивши шанувальників своєю силою та спортивною підготовкою.

Вікторія Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

«Мені подобаються тренування з аксесуарами. Як вам мій чемпіонський пояс?» — підписала відео дизайнерка, маючи на увазі еластичний пояс на талії та еспандер, за допомогою якого вона підтягувалася.

Віккі вже давно веде активний спосіб життя. Вона регулярно тренується у тренажерному залі, поєднуючи силові вправи, функціональні тренування та розтяжку. Раніше Бекхем зізнавалася, що починає практично кожен день із фізичних навантажень, а потім вирушає на роботу. Окрім регулярних тренувань, вона дотримується збалансованого харчування і вже багато років залишається вірною своєму режиму, завдяки чому продовжує захоплювати шанувальників підтягнутою фігурою та енергійністю.

Вікторія Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Нагадаємо, що раніше зіркова пара — Вікторія та Девід Бекхем — влаштували змагання з підтягувань. Хто це робить краще?

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
208
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