53-річна Гвінет Пелтроу вийшла на червону доріжку у вишуканій чорній сукні з декольте

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Гвінет Пелтроу мала надзвичайний вигляд на церемонії вручення премії Annual Actor Awards, раніше відомій як SAG Awards. Захід відбувся у Лос-Анджелесі і традиційно супроводжувався червоною доріжкою.

Акторка вийшла у світ у вишуканій чорній сукні від Givenchy, виготовленій з мережива. Вбрання Гвінет було прикрашене блискітками, мало прозорі частини, зокрема ліф, а також дуже глибоке V-подібне декольте, яке акцентувало на собі усю увагу.

Вбрання було довжини міді, тому ноги акторки і її красиві вечірні босоніжки було чудово видно. Також талію сукні прикрашав і підкреслював тонкий пояс, а спідниця була багатошаровою і об’ємною.

І хоча того вечора Гвінет не була номінована на жодну нагороду, її ансамбль однозначно став одним найкращим. Однак це не перший випадок зірка привертає увагу луком, адже на 41-му Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі вона вийшла на публіку у короткому вбраннні від Prada.