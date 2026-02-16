- Дата публікації
53-річна Гвінет Пелтроу зачарувала всіх ніжно-рожевим образом від Prada
На престижному 41-му Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі, що відбувся 13 лютого, акторка стала головною зіркою червоної доріжки.
53-річка голлівудська зірка Гвінет Пелтроу вийшла до фотографів у вбранні від Модного бренду Prada ніжно-пудрового відтінку. Акторка одягла ансамбль, який складався з короткої спідниці та кроп-топу, поверх якого вона одягла прозорий топ з органзи на тонких бретельках.
Також цікавою деталлю образу Пелтроу став довгий шлейф спідниці — пряма довга смужка тканини, яка додавала мінімалістичному образу цікавості. Підбори Christian Louboutin того ж відтінку рожевого доповнювали загальний образ Гвінет, а волосся вона зібрала у високий хвіст, що підкреслювало її вишуканість. Завершили лук прикраси від Hearts On Fire.
На захід Пелтроу прийшла, щоб підтримати свою подругу Кейт Гадсон, яка отримала нагороду на заході. Жінки давно дружать, а їхні діти ходили разом до школи.
Цього разу світський вечір включав ретроспективу більш ніж двадцятирічної кар’єри Кейт, з особливим акцентом на її ролі у фільмі «Пісня любові», де вона грає разом із Г’ю Джекманом і за який номінована цього року на «Оскар».