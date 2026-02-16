53-річна Гвінет Пелтроу зачарувала всіх ніжно-рожевим образом від Prada

Гвінет Пелтроу / © Getty Images

53-річка голлівудська зірка Гвінет Пелтроу вийшла до фотографів у вбранні від Модного бренду Prada ніжно-пудрового відтінку. Акторка одягла ансамбль, який складався з короткої спідниці та кроп-топу, поверх якого вона одягла прозорий топ з органзи на тонких бретельках.

Також цікавою деталлю образу Пелтроу став довгий шлейф спідниці — пряма довга смужка тканини, яка додавала мінімалістичному образу цікавості. Підбори Christian Louboutin того ж відтінку рожевого доповнювали загальний образ Гвінет, а волосся вона зібрала у високий хвіст, що підкреслювало її вишуканість. Завершили лук прикраси від Hearts On Fire.

Гвінет Пелтроу / © Getty Images

На захід Пелтроу прийшла, щоб підтримати свою подругу Кейт Гадсон, яка отримала нагороду на заході. Жінки давно дружать, а їхні діти ходили разом до школи.

Цього разу світський вечір включав ретроспективу більш ніж двадцятирічної кар’єри Кейт, з особливим акцентом на її ролі у фільмі «Пісня любові», де вона грає разом із Г’ю Джекманом і за який номінована цього року на «Оскар».

Кейт Гадсон / © Getty Images