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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1016
Час на прочитання
1 хв

53-річна модель Єва Герцигова вийшла заміж за батька своїх трьох дітей після 25 років стосунків

Герцигова та Марсай познайомилися 2001 року у Варіготті, Італія, та заручилися 2017 року, але одружитися вирішили тільки зараз.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Єва Герцигова

Єва Герцигова / © Getty Images

Чеська супермодель Єва Герцигова вийшла заміж за свого давнього партнера Грегоріо Марсая після понад два десятиліття стосунків, і церемонія, що відбулася в Італії, привернула багато уваги.

53-річна модель сяяла у особливий день в романтичній білій сукні від Lanvin, в якій поєдналися елегантність та бохо-стиль. Сукня-кейп мала глибокий виріз із зав’язками та багатошарову плісовану спідницю.

Єва Герцигова і Грегоріо Марсай / © Getty Images

Єва Герцигова і Грегоріо Марсай / © Getty Images

Вона зібрала волосся у просту високу зачіску, яку також прикрасила квітами, а ледь помітний макіяж підкреслював її природну красу. Образ нареченої завершували босоніжки з бантиками.

Її чоловік, італійський бізнесмен, обрав класичний темний костюм у поєднанні з білою сорочкою та світло-сірою краваткою у принт, а також непомітні модні аксесуари, такі як біла квітка на лацкані та золотий годинник.

Єва Герцигова і Грегоріо Марсай / © Getty Images

Єва Герцигова і Грегоріо Марсай / © Getty Images

Весілля розпочалося з церемонії в церкві Сан-Віто, а потім відбулася цивільна церемонія, повідомляє журнал Hello. Святкування продовжилося затишною вечерею в ресторані Del Cambio. У цей особливий день до пари приєдналися їхні троє синів Джордж, Філіп та Едвард, а також близьке коло родини та друзів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1016
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