53-річна Наомі Кемпбелл продемонструвала свою гнучкість на заняттях з йоги

Модель перебуває у чудовій фізичній формі.
53-річна британська модель Наомі Кемпбелл відвідала спортивну студію FitnGlam лише для жінок, яка знаходиться у Дубаї. Там вона сходила на заняття з йоги, а фото показала у своєму Instagram.
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Для занять спортом модель одягла спортивний комплект, що складався з топу та спідниці-шортів. Наомі у чудовій фізичній формі і дуже гнучка, адже з легкістю виконала Сарвангасану – стійку на лопатках.
"Моє щасливе місце. Тільки жінки", — написала Кемпбелл під фото.
Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл сяяла на червоній доріжці в Саудівській Аравії. Вона одягла розкішну бордову сукню від малазійського бренду Rizman Ruzaini.
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