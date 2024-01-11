53-річна Наомі Кемпбелл продемонструвала свою гнучкість на заняттях з йоги

53-річна британська модель Наомі Кемпбелл відвідала спортивну студію FitnGlam лише для жінок, яка знаходиться у Дубаї. Там вона сходила на заняття з йоги, а фото показала у своєму Instagram.

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Для занять спортом модель одягла спортивний комплект, що складався з топу та спідниці-шортів. Наомі у чудовій фізичній формі і дуже гнучка, адже з легкістю виконала Сарвангасану – стійку на лопатках.

Наомі Кемпбелл / Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

"Моє щасливе місце. Тільки жінки", — написала Кемпбелл під фото.

Наомі Кемпбелл / Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл сяяла на червоній доріжці в Саудівській Аравії. Вона одягла розкішну бордову сукню від малазійського бренду Rizman Ruzaini.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

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