53-річна супермодель Гайді Клум позувала в бікіні на пляжі

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

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53-річна німецька супермодель і суддя шоу «America’s Got Talent» — Гайді Клум— стала головною зіркою нової промокампанії бренду Calzedonia, офіційним амбасадором та обличчям рекламних кампаній якого вона вже давно є.

Клум приміряла бронзове бікіні, яке їй дуже пасувало. Її волосся було розпущене, а на обличчі був природний макіяж у теплих відтінках.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Також у своєму Instagram вона показала, як проходили знімання цієї реклами. Локацією для них було обрано один із пляжів у Малібу, Каліфорнія.

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Зазначимо, що кар’єра Гайді розпочалася у 1992 році, коли їй було 18 років. Вона перемогла у конкурсі Model 92 у Німеччині, посівши перше місце серед 25 000 учасниць. Після перемоги Клум переїхала до США, що стало ключовим моментом для її майбутньої кар’єри супермоделі. До того ж вона стала першою моделлю, яка успішно перейшла в роль телеведучої: з 2006 року Гайді — незмінна ведуча шоу Germany’s Next Topmodel, а також суддя America’s Got Talent.

Нагадаємо, що раніше супермодель Гайді Клум розповіла, з якого продукту вона починає свій день.

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