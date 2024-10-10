54-річна Клаудія Шиффер у мінішортах позувала в рекламі бренду Гейлі Бібер

54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – з'явилася в рекламі бренду Rhode, засновницею якого є модель та інфлуенсерка Гейлі Бібер.

Клаудія представила бар'єрне масло для обличчя. На рекламних знімках зірка позує в чорному светрі, шовкових коротких шортах і шкарпетках, а також її обличчя зазнімковане крупним планом — супермодель має приголомшливий вигляд.

instagram.com/rhode

Цікаво, що Шиффер стала моделлю випадково – представник модельної агенції помітив її на дискотеці у Дюссельдорфі. Тоді 17-річна Клаудія хотіла піти стопами свого батька і стати юристом. За всю свою довгу кар'єру вона жодного разу не потрапляла у скандали, її навіть називали Сніговою королевою подіуму.

Нагадаємо, раніше 54-річна Клаудія Шиффер позувала у бікіні на відпочинку у Греції.

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