54-річна Наомі Кемпбелл зайнялася йогою та продемонструвала стійку на голові

Модель перебуває у чудовій фізичній формі.
53-річна британська модель Наомі Кемпбелл зараз відпочиває на Ібіці, де не лише засмагає, катається на яхтах, проводить час у клубах, а й приділяє час своїй фізичній формі. У своєму фотоблогу вона показала серію фото із занять йогою.
Наомі у спортивному комплекті, що складається з топу та капрі, продемонструвала стійку на голові. Модель має чудовий вигляд.
Компанію їй склав 39-річний іспанський актор та модель – Джон Кортахарена, який також опублікував спільні знімки із зіркою подіумів.
Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл показала своє вбрання з весілля індійського мільярдера. Вона стала гостею на весіллі 36-річного індійського мільярдера, засновника бренду PrettyLittleThing Умара Камані та його нареченої – 31-річної британської моделі Наді Адель. Весілля, святкування якого тривало чотири дні, відбулося у французькому регіоні Антіб.
Читайте також:
- У білому платті та діамантовими зміями на шиї: Наомі Кемпбелл на вечірці на свою честь
- Наомі Кемпбелл та Девід Бекхем побували на приватному прийомі короля Чарльза III
- У вбранні з прозорою спідницею: Наомі Кемпбелл одягла на червону доріжку сукню, якій 28 років
- Топлес і в кепці: Наомі Кемпбелл знялася у стильній фотосесії