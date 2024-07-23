54-річна Наомі Кемпбелл зайнялася йогою та продемонструвала стійку на голові

53-річна британська модель Наомі Кемпбелл зараз відпочиває на Ібіці, де не лише засмагає, катається на яхтах, проводить час у клубах, а й приділяє час своїй фізичній формі. У своєму фотоблогу вона показала серію фото із занять йогою.

Наомі у спортивному комплекті, що складається з топу та капрі, продемонструвала стійку на голові. Модель має чудовий вигляд.

Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

Компанію їй склав 39-річний іспанський актор та модель – Джон Кортахарена, який також опублікував спільні знімки із зіркою подіумів.

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл показала своє вбрання з весілля індійського мільярдера. Вона стала гостею на весіллі 36-річного індійського мільярдера, засновника бренду PrettyLittleThing Умара Камані та його нареченої – 31-річної британської моделі Наді Адель. Весілля, святкування якого тривало чотири дні, відбулося у французькому регіоні Антіб.

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