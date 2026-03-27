55-річна Деніз Річардс вперше після кругової підтяжки обличчя вийшла у світ

Американська акторка і колишня модель — 55-річна Деніз Річардс — нещодавно зізналась, що зробила підтяжку обличчя.

Юлія Каранковська
Деніз Річардс / © Getty Images

Згідно її допису, акторці зробили підтяжку обличчя, підтяжку скроневих брів, верхню блефаропластику, підтяжку губ для зовнішніх куточків рота та пересадку жиру. Деніз також зізналась, що боялась спершу такої операції, адже раніше подібних хірургічних втручань на обличчі не робила. Вона лише користувалась послугами косметолога, робила уколи ботоксу та ввела кілька філерів, однак досвід пластичної операції у неї був — в 19 років Деніз збільшила груди за допомогою імплантів.

Про підтяжку обличчя голлівудська зірка відкрито розповіла і нічого не приховувала. Вперше вона поділилась фактом проведення процедури 21 березня, а вже 26-го прийшла на світський захід. Деніз позувала фотографам у ніжній лавандовій сукні-комбінації від бренду LoveShackFancy з мереживними вставками і розрізом на спідниці, яку поєднала з босоніжками-пружинами від відомого бренду Rene Caovilla.

Акторка була неймовірно гарною і демонструвала своє «нове» обличчя, яке просто сяяло. Але це і не дивно, вона повністю задоволена результатом і попри вагання, які спершу мала, назвала рішення зробити цю пластичну операцію «найкращим, що я могла зробити для себе».

