55-річна Наомі Кемпбелл блиснула підкачаним пресом у спортзалі

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

55-річна британська модель і зірка 90-х Наомі Кемпбелл раніше часто заявляла, що не є фанаткою спорту. Однак судячи з її фото й відео в Instagram, останнім часом вона частіше почала відвідувати зал і регулярно займається спортом. Результат не змусив на себе чекати.

Так, Наомі в спортивному топі та укорочених лосинах зробила селфі, засвітивши свій підкачаний прес.

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Також вона показала, як виконують вправу з гирею для м’язів спини. Кемпбелл займається з персональним тренером, а також практикує йогу й пілатес. Нещодавно супермодель продемонструвала стійку на голові.

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

У своїх тренуваннях Наомі робить акцент на гнучкість, активацію м’язів та пошук балансу між навантаженням і відновленням. Зірка зізнавалася в інтерв’ю, що ніколи не ходить до спортзалу щодня і не займається бодибілдингом, а також віддає перевагу вправам, спрямованим на тонус, а не нарощування м’язів.

Раніше, нагадаємо, фотографи зазнімкували Наомі Кемпбелл на Вімблдонському турнірі. На трибунах супермодель сиділа в білому вбранні без рукавів. У неї була гарна зачіска з м’якими локонами і макіяж з глянцевим блиском на губах.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images