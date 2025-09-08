55-річна Наомі Кемпбелл продемонструвала стійку на голові

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

55-річна британська модель і зірка 90-х Наомі Кемпбелл відпочивала в Іспанії — як це було, вона показала у своєму Instagram. Судячи з фото, модель велику увагу приділяла спорту і тренуванням, хоча раніше не раз заявляла, що взагалі не є фанаткою фітнесу.

На одному з фото Наомі в спортивному топі та лосинах продемонструвала стійку на голові. Модель перебуває у чудовій формі.

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Також вона сфотографувалася біля тренажерів, на турніку під час виконання вправи на прес і на килимку для розтяжки.

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

А також продемонструвала два образи — у червоному костюмі з рюшами та вишивкою і в яскраво-лимонній сукні.

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

