55-річна Наомі Кемпбелл у сміливому вбранні затьмарила молодших колег на прем'єрі в Лондоні

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з’явилася на прем’єрі фільму «Одна битва за іншою», яка відбулася в кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square у Лондоні. Головну роль у цьому фільмі зіграв Леонардо Ді Капріо.

Зірка подіуму, яку прозвали «чорною пантерою», з’явилася перед камерами в ефектній чорній довгій сукні від бренду Alaia — заснованого її другом Аззедіном Алаєйю, який помер 2017 року.

Наомі, попри свої 55 років, і сьогодні може похизуватися винятковою красою і фантастичною фігурою. Вона стала однією з найяскравіших гостей лондонської прем’єри, хоча й була одягнена у все чорне.

Її сукня мала три креативні вирізи спереду, а також волани. Образ вона доповнила туфлями на підборах, замшевою сумкою і сонцезахисними окулярами.

Гламуру і романтики її луку додавала зачіска — Наомі одягла перуку з вугільно-чорним волоссям до талії.