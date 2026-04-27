56-річна Дженніфер Лопес блиснула в спортзалі підкачаним пресом

Дженніффер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

56-річна співачка, акторка, продюсерка і бізневумен — Дженніфер Лопес — любить робити селфі під час своїх тренувань у спортзалі. Цього разу вона похвалилася своїм підкачаним пресом.

На фото зірка позувала в білому вкороченому топі з довгим рукавами і чорних лосинах, які вона опустила, щоб продемонструвати «кубики».

Дженніфер Лопес має вражаючий вигляд і стабільно підтримує форму завдяки дисципліні та системному підходу до свого тіла. В основі її зовнішнього вигляду — не швидкі дієти, а вибудуваний спосіб життя, що включає регулярні тренування і збалансоване харчування.

Артистка займається в середньому 5-6 разів на тиждень, комбінуючи різні види навантаження: силові тренування для опрацювання м’язів, функціональні вправи для витривалості й координації, а також танцювальні заняття, що допомагають тримати тіло в тонусі й водночас готують її до виступів. Такий мікс дає змогу не лише підтримувати стрункість, а й розвивати силу, гнучкість та енергію на сцені.

Головна мета Лопес — це не зниження ваги, а сильне, підтягнуте і витривале тіло. Саме тому вона робить акцент на якості тренувань і регулярності, а не на цифрах на вагах. Перед концертними турами навантаження значно зростає: співачка може проводити в залі по 2-3 години на день, відточуючи як фізичну форму, так і хореографію.

Серед її улюблених вправ — присідання, які допомагають опрацювати ноги і сідниці, а також різні варіації планки, включно з планкою з поворотами, що зміцнює м’язи кора.

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Лопес у боді з відвертим декольте разом із відомим діджеєм запалила на фестивалі Coachella.

