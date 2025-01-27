56-річна Гелена Крістенсен у купальнику блиснула фігурою на пляжі

Зірка показала фото із відпочинку.
56-річна датська супермодель, зірка 90-х – Гелена Крістенсен – показала кілька знімків, зроблених на пляжі. Де саме вона відпочиває, зірка не повідомила.
Гелена позувала в суцільних купальниках — рожевому із жатої тканини і без бретельок і в смарагдовому, який гарно підкреслив її пишне декольте.
Крістенсен має приголомшливий вигляд. Її фізичній формі можна лише позаздрити. Можливо, секрет підтягнутої фігури та молодості моделі криється у її захопленні екстремальним гартуванням. Гелена любить занурюватися в крижану водойму. Вона наголошує на користі такого купання для здоров'я – покращується кровообіг, зміцнюється імунітет та знижується стрес.
Раніше, нагадаємо, супермодель Гелена Крістенсен вийшла на червону доріжку. Вона постала серед гостей Каннського кінофестивалю. На моделі була біла сукня Vivienne Westwood з корсетом, який підкреслював талію. Брітельлк у вбрання не було, але до нього кріпилася накидка з тонкої шифонової тканини, яка ефективно розвивалася і мала дуже довгий шлейф.
Читайте також:
- Дуже сміливо: 55-річна супермодель Гелена Крістенсен викупалася у ставку, вкритому льодом
- З червоною помадою на губах та сумкою-мушелю в руці: Гелену Крістенсен сфотографували у Нью-Йорку
- Супермодель 90-х Гелена Крістенсен показала, як виходила на подіум 31 рік тому