56-річна Гелена Крістенсен у купальнику блиснула фігурою на пляжі

56-річна датська супермодель, зірка 90-х – Гелена Крістенсен – показала кілька знімків, зроблених на пляжі. Де саме вона відпочиває, зірка не повідомила.

instagram.com/helenachristensen

Гелена позувала в суцільних купальниках — рожевому із жатої тканини і без бретельок і в смарагдовому, який гарно підкреслив її пишне декольте.

instagram.com/helenachristensen

Крістенсен має приголомшливий вигляд. Її фізичній формі можна лише позаздрити. Можливо, секрет підтягнутої фігури та молодості моделі криється у її захопленні екстремальним гартуванням. Гелена любить занурюватися в крижану водойму. Вона наголошує на користі такого купання для здоров'я – покращується кровообіг, зміцнюється імунітет та знижується стрес.

instagram.com/helenachristensen

instagram.com/helenachristensen

Раніше, нагадаємо, супермодель Гелена Крістенсен вийшла на червону доріжку. Вона постала серед гостей Каннського кінофестивалю. На моделі була біла сукня Vivienne Westwood з корсетом, який підкреслював талію. Брітельлк у вбрання не було, але до нього кріпилася накидка з тонкої шифонової тканини, яка ефективно розвивалася і мала дуже довгий шлейф.

Гелена Крістенсен / Фото: Associated Press

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