56-річна Гвен Стефані позувала в мінішортах і колготках у сітку

Гвен Стефані / © Инстаграм Гвен Стефани

Реклама

56-річна співачка, продюсерка, солістка гурту No Doubt — Гвен Стефані — продемонструвала в Мережі свій яскравий новий лук. На нових фото в Instagram зірка позувала в помаранчевому костюмі Adidas, який складався з укороченої олімпійки та мінішортів, а доповнили його чорні лаковані туфлі та колготки в сітку.

Образ Гвен завершували золоті браслети, її фірмовий макіяж зі стрілками на повіках і улюблена зачіска — два тугі пучки. «Почуваюся приголомшливо», — написала вона під фото.

Зазначимо, Гвен Стефані — одна з найбільш упізнаваних попікон кінця 90-х і 2000-х, яка змогла успішно перейти від рок-сцени до сольної попкар’єри та моди. Крім того, вона була суддею на шоу The Voice, що зміцнило її популярність, а також там вона познайомилася зі своїм чоловіком Блейком Шелтоном. Гвен виховує трьох дітей від першого чоловіка — музиканта Гевіна Россдейла, з яким вона розлучилася 2016-го після 14 років шлюбу.

Реклама

