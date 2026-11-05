56-річна Клаудія Шиффер знялася топлес, прикривши груди золотим намистом

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

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Німецька супермодель і зірка 90-х Клаудія Шиффер продемонструвала ефектну фотосесію для Chloé. 56-річна зірка знялася у відвертому образі топлес, прикривши оголені груди довгим волоссям і масивним золотим намистом.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Сміливий кадр увійшов до святкової рекламної кампанії французького бренду. Перед об’єктивом відомого фотографа Девіда Сімса Шиффер позувала в темних джинсах з високою посадкою, відмовившись від топа та бюстгальтера. Головною прикрасою образу стало об’ємне золоте кольє в богемному стилі.

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Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

На інших знімках кампанії модель з’явилася в абсолютно різних образах. Вона приміряла довгу чорну сукню та чорний жакет з атласними лацканами, який одягла на голе тіло.

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Зазначимо, співпраця Шиффер із французьким брендом триває вже кілька десятиліть. Вперше модель вийшла на подіум Chloé на початку 1990-х років, коли одним із провідних дизайнерів будинку був Карл Лагерфельд. Пізніше він став важливою фігурою і в її кар’єрі в Chanel.

Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер у білому костюмі та мереживному боді з глибоким декольте з’явилася на показі Chloé, який відбувся в рамках Тижня моди в Парижі.

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