56-річна зірка "Рятувальників Малібу" у бікіні блиснула пишними формами

56-річна модель, колишня зірка Playboy та зірка "Рятувальників Малібу" — Донна Д'Ерріко — опублікувала у своєму Instagram пікантне фото, на якому вона позує в червоному бікіні з леопардовими вставками.

instagram.com/donnaderrico/

"Так, я все ще в бікіні. Якісь заперечення? Я сьогодні на пляж. Хто зі мною?" – свідчить підпис під фото.

instagram.com/donnaderrico/

Шанувальники засипали актрису в коментарях компліментами, це й не дивно, що для свого віку вона має приголомшливий вигляд. Проте знайшлися й ті, хто запідозрив її у редагуванні своїх фотографій у фотошопі. До речі, Донна ніколи не заперечувала, що неодноразово зверталася до послуг пластичних хірургів.

Д'Ерріко знімалася у популярному серіалі "Рятувальники Малібу" з 1996-го по 1998 рік, і тоді вона була білявкою.

Донна д'Ерріко на пляжі Малібу. 1996 рік / Фото: Getty Images

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