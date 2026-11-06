57-річна модель Крісті Тарлінгтон позувала в мереживному боді та шубі

Крісті Тарлінгтон / © Associated Press

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Американська супермодель 80-90-х Крісті Тарлінгтон прикрасила обкладинку французького журналу Marie Claire. 57-річна зірка стала героїнею грудневого випуску видання та взяла участь у стильній фотосесії, під час якої продемонструвала кілька елегантних образів.

На обкладинці модель позувала в шубі медово-коричневого відтінку, з-під якої проглядалося мереживне боді. На обличчі моделі був природний макіяж у теплих відтінках, а її волосся було зібране у тугий пучок.

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Крісті Тарлінгтон, фото: instagram.com/marieclairefr

Окрім фотосесії супермодель дала інтерв’ю, у якому розповіла про вік, жіноче здоров’я та свою благодійну діяльність. Зокрема, Тарлінгтон розповіла про діяльність організації Every Mother Counts, яку заснувала у 2010 році. Вона займається питаннями материнського здоров’я та прагне зробити вагітність і пологи безпечнішими для жінок у всьому світі.

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Зазначимо, Крісті Тарлінгтон вважається однією з найвідоміших супермоделей 1990-х років. За свою кар’єру вона співпрацювала з провідними Модними будинками та з’являлася на обкладинках найбільших глянцевих видань. Сьогодні модель продовжує брати участь у модних проєктах та займатися благодійністю.

Крісті Тарлінгтон / © Associated Press

Нагадаємо, раніше 56-річна Клаудія Шиффер знялася топлес, прикривши груди золотим намистом.

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