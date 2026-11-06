ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

57-річна модель Крісті Тарлінгтон позувала в мереживному боді та шубі

Зірка брала участь у новій фотосесії для відомого глянцевого журналу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Крісті Тарлінгтон

Крісті Тарлінгтон / © Associated Press

Американська супермодель 80-90-х Крісті Тарлінгтон прикрасила обкладинку французького журналу Marie Claire. 57-річна зірка стала героїнею грудневого випуску видання та взяла участь у стильній фотосесії, під час якої продемонструвала кілька елегантних образів.

На обкладинці модель позувала в шубі медово-коричневого відтінку, з-під якої проглядалося мереживне боді. На обличчі моделі був природний макіяж у теплих відтінках, а її волосся було зібране у тугий пучок.

Крісті Тарлінгтон, фото: instagram.com/marieclairefr

Крісті Тарлінгтон, фото: instagram.com/marieclairefr

Окрім фотосесії супермодель дала інтерв’ю, у якому розповіла про вік, жіноче здоров’я та свою благодійну діяльність. Зокрема, Тарлінгтон розповіла про діяльність організації Every Mother Counts, яку заснувала у 2010 році. Вона займається питаннями материнського здоров’я та прагне зробити вагітність і пологи безпечнішими для жінок у всьому світі.

Зазначимо, Крісті Тарлінгтон вважається однією з найвідоміших супермоделей 1990-х років. За свою кар’єру вона співпрацювала з провідними Модними будинками та з’являлася на обкладинках найбільших глянцевих видань. Сьогодні модель продовжує брати участь у модних проєктах та займатися благодійністю.

Крісті Тарлінгтон / © Associated Press

Крісті Тарлінгтон / © Associated Press

Нагадаємо, раніше 56-річна Клаудія Шиффер знялася топлес, прикривши груди золотим намистом.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie