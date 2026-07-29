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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
1 хв

58-річна Кайлі Міноуг позувала в бікіні на відпочинку

Відома співачка продемонструвала свою струнку фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кайлі Міноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Кайлі Міноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

58-річна австралійська попспівачка, авторка пісень та акторка — Кайлі Міноуг — насолоджується відпочинком на Корсиці. Зірка вирушила на французький острів у Середземному морі та поділилася з шанувальниками літніми знімками звідти.

На нових фотографіях вона позує в яскравому жовтому бікіні, демонструючи струнку фігуру. Кайлі зазнімкована на кам’яній лавці біля оливкового дерева.

Кайлі Міноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Кайлі Міноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Міноуг прикрила обличчя солом’яним капелюхом і розслаблено насолоджується сонячними ваннами. «Дякую, Корсика», — написала вона під знімком. І показала, чим доповнила свій пляжний образ — оригінальними в’язаними балетками.

Кайлі Міноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Кайлі Міноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Шанувальники Кайлі захопилися її фігурою та залишили під публікацією безліч компліментів. Багато хто зазначив, що у 58 років артистка має чудовий вигляд.

Кайлі Міноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Кайлі Міноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Нагадаємо, що раніше Міноуг уже показувала шанувальникам кадри з відпочинку на Корсиці, де прогулювалася островом у невимушених літніх вбраннях. Судячи з публікацій зірки, ця відпустка стала для неї можливістю ненадовго відволіктися від насиченого робочого графіка та просто насолодитися морем, сонцем і красивими краєвидами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
292
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