58-річна Кайлі Міноуг позувала в бікіні на відпочинку

Кайлі Міноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

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58-річна австралійська попспівачка, авторка пісень та акторка — Кайлі Міноуг — насолоджується відпочинком на Корсиці. Зірка вирушила на французький острів у Середземному морі та поділилася з шанувальниками літніми знімками звідти.

На нових фотографіях вона позує в яскравому жовтому бікіні, демонструючи струнку фігуру. Кайлі зазнімкована на кам’яній лавці біля оливкового дерева.

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Кайлі Міноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Міноуг прикрила обличчя солом’яним капелюхом і розслаблено насолоджується сонячними ваннами. «Дякую, Корсика», — написала вона під знімком. І показала, чим доповнила свій пляжний образ — оригінальними в’язаними балетками.

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Кайлі Міноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Шанувальники Кайлі захопилися її фігурою та залишили під публікацією безліч компліментів. Багато хто зазначив, що у 58 років артистка має чудовий вигляд.

Кайлі Міноуг, фото: instagram.com/kylieminogue

Нагадаємо, що раніше Міноуг уже показувала шанувальникам кадри з відпочинку на Корсиці , де прогулювалася островом у невимушених літніх вбраннях. Судячи з публікацій зірки, ця відпустка стала для неї можливістю ненадовго відволіктися від насиченого робочого графіка та просто насолодитися морем, сонцем і красивими краєвидами.

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