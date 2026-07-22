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- Шоу-бізнес
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58-річна Кайлі Міноуг у рваних джинсах і капелюсі відпочиває на Корсиці
Зірка показала, де проводить свою відпустку.
58-річна австралійська поп-співачка, авторка пісень та акторка — Кайлі Міноуг— вирішила зробити перерву у насиченому робочому графіку та вирушила на заслужений відпочинок. Для відпустки зірка обрала мальовничу Корсику — французький острів у Середземному морі, відомий своїми блакитними пляжами, затишними бухтами та гірськими краєвидами.
Як проходить її подорож, вона показала у своєму Instagram. На нових фото зірка позувала у сірій футболці з принтом, рваних світлих джинсах, червоних в’єтнамках та бавовняному капелюсі з широкими полями.
Образ Кайлі доповнювала цікава об’ємна салатова сумка.
«Перша повноцінна мінівідпустка за дуже довгий час», — написала Міноуг під фото.
Нагадаємо, що раніше Кайлі Міноуг продемонструвала вишуканий образ на заході, присвяченому прем’єрі трисерійного документального серіалу Netflix про неї саму, який отримав назву «Кайлі».