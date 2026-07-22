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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

58-річна Кайлі Міноуг у рваних джинсах і капелюсі відпочиває на Корсиці

Зірка показала, де проводить свою відпустку.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг

58-річна австралійська поп-співачка, авторка пісень та акторка — Кайлі Міноуг— вирішила зробити перерву у насиченому робочому графіку та вирушила на заслужений відпочинок. Для відпустки зірка обрала мальовничу Корсику — французький острів у Середземному морі, відомий своїми блакитними пляжами, затишними бухтами та гірськими краєвидами.

Як проходить її подорож, вона показала у своєму Instagram. На нових фото зірка позувала у сірій футболці з принтом, рваних світлих джинсах, червоних в’єтнамках та бавовняному капелюсі з широкими полями.

Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг відпочиває на Корсиці

Кайлі Міноуг відпочиває на Корсиці

Корсика

Корсика

Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг

Образ Кайлі доповнювала цікава об’ємна салатова сумка.

Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг

«Перша повноцінна мінівідпустка за дуже довгий час», — написала Міноуг під фото.

Нагадаємо, що раніше Кайлі Міноуг продемонструвала вишуканий образ на заході, присвяченому прем’єрі трисерійного документального серіалу Netflix про неї саму, який отримав назву «Кайлі».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
201
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