58-річний Джейсон Стейтем показав, як відпочиває з дівчиною-моделлю та їхніми дітьми

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

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58-річний актор Джейсон Стейтем опублікував у своєму Instagram серію фото з Мальти, де зараз тривають знімання фільму за його участю «Джейсон Стейтем вкрав мій мотоцикл» (Jason Statham Stole My Bike), режисером якого є Девід Літч. У цьому фільмі він грає перебільшену, сатиричну версію самого себе. Прем’єра запланована на 6 серпня 2027 року.

Джейсон Стейтем із родиною, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Поміж робочими буднями актор зумів знайти час для відпочинку з родиною — зі своєю коханою, 39-річною британською моделлю Розі Гантінгтон-Вайтлі та їхніми двома дітьми — 9-річним сином Джеком Оскаром і 4-річною донькою Ізабеллою Джеймс.

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Джейсон Стейтем із сином, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем із донькою, фото: instagram.com/jasonstatham

Судячи з фото, вони не просто засмагали на пляжі, а активно провели час: займалися снорклінгом, стрибали з борту яхти у воду, каталися на гідроциклах.

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Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Син Джейсона Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем із коханою, фото: instagram.com/jasonstatham

Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем із сином, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Нагадаємо, що раніше Джейсон Стейтем разом із Розі Гантінгтон-Вайтлі з’явилися на світському заході.

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