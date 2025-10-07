ТСН у соціальних мережах

59-річна Голлі Беррі блиснула підтягнутою фігурою і продемонструвала біцепси в спортзалі

Зірка велику увагу приділяє своїй фізичній формі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

58-річна акторка, продюсерка, лауреатка «Оскара», «Золотого глобуса» і «Еммі» — Голлі Беррі — поділилася у своєму Instagram фотографією, зробленою в спортзалі під час одного з її регулярних тренувань.

Акторка позувала в чорному костюмі, що складався з лосин і топа, від бренду alo, а також у чорних кросівках і шапці. Перед камерою Беррі продемонструвала свій біцепс.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

«Моя відповідь — так! Тренування дійсно можуть змінити багато чого в менопаузу», — написала зірка під знімком.

Акторка багато уваги приділяє спорту: полюбляє бокс, боротьбу, йогу та стретчинг. Її програма тренувань — 5 занять на тиждень. «Я не змагаюся з іншими — я хочу бути кращою версією себе», — стверджує Голлі, яка живе з цукровим діабетом з 22 років. Вона дотримується кето-дієти: багато жирів та мінімум вуглеводів. Їсть двічі на день і дотримується інтервального голодування. «Я їм, щоб жити, а не живу, щоб їсти», — каже Голлі.

Раніше, нагадаємо, Голлі Беррі в сукні-сорочці на запах блиснула бюстгальтером на вулицях Нью-Йорка.

