59-річна Голлі Беррі в топі, лосинах і з гантелями показала, як займається спортом
Зірка не пропускає тренування і мотивує інших робити те саме.
58-річна акторка, продюсерка, лауреатка «Оскара», «Золотого глобуса» і «Еммі» — Голлі Беррі — поділилася у своєму Instagram серією фото, на яких її зображено, судячи з усього, у своєму домашньому спортзалі.
Зірка позує в сірому спортивному комплекті, що складається з топа і лосин. У руках вона тримає гантелі, а також виконує вправу на півсфері.
«Мій розум у порядку, і тіло слідує за ним», — написала Голлі під фото.
Акторка приділяє велику увагу фізичній активності: вона займається боксом, боротьбою, йогою і стретчингом. У її розкладі близько п’яти тренувань на тиждень. «Я не змагаюся з іншими — я прагну бути кращою версією себе», — зазначає Голлі, яка з 22 років живе з цукровим діабетом.
У харчуванні вона дотримується кето-підходу: робить акцент на жирах і мінімізує вуглеводи. Зазвичай їсть двічі на день і практикує інтервальне голодування. «Я їм, щоб жити, а не живу, щоб їсти», — каже вона.
