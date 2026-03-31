ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

59-річна Голлі Беррі в топі, лосинах і з гантелями показала, як займається спортом

Зірка не пропускає тренування і мотивує інших робити те саме.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Голлі Беррі / © Associated Press

58-річна акторка, продюсерка, лауреатка «Оскара», «Золотого глобуса» і «Еммі» — Голлі Беррі — поділилася у своєму Instagram серією фото, на яких її зображено, судячи з усього, у своєму домашньому спортзалі.

Зірка позує в сірому спортивному комплекті, що складається з топа і лосин. У руках вона тримає гантелі, а також виконує вправу на півсфері.

Акторка приділяє велику увагу фізичній активності: вона займається боксом, боротьбою, йогою і стретчингом. У її розкладі близько п’яти тренувань на тиждень. «Я не змагаюся з іншими — я прагну бути кращою версією себе», — зазначає Голлі, яка з 22 років живе з цукровим діабетом.

У харчуванні вона дотримується кето-підходу: робить акцент на жирах і мінімізує вуглеводи. Зазвичай їсть двічі на день і практикує інтервальне голодування. «Я їм, щоб жити, а не живу, щоб їсти», — каже вона.

Раніше, нагадаємо, стильна Голлі Беррі з декольте і золотим кольє прийшла на прем’єру фільму.

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie