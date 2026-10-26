59-річна Ніколь Кідман у бюстгальтері Chanel блиснула кубиками преса

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

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59-річна Ніколь Кідман стала головною героїнею нового випуску австралійського Vogue. Голлівудська акторка прикрасила одразу чотири обкладинки листопадового номера журналу та продемонструвала декілька ефектних образів від Chanel.

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Для фотосесії, автором якої став фотограф Лаклан Бейлі, Ніколь приміряла вбрання французького Модного дому.

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На одному зі знімків акторка позує в чорному бюстгальтері Chanel та блискучих джинсах. На фото акцент зроблено на підтягнутій фігурі зірки та кубиках її преса.

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Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

На інших фото вона постала в елегантних дизайнерських вбраннях, що поєднують класичний стиль і сучасні акценти.

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

В інтерв’ю виданню Кідман розповіла про свою тривалу кар’єру в кіно, материнство та зв’язок з Австралією, де пройшло її дитинство. Акторка зізналася, що з віком почала почуватися впевненіше та комфортніше у власному тілі.

Говорячи про сім’ю, Ніколь зазначила, що не вірить в ідеальний баланс між роботою та особистим життям. За її словами, якщо донькам знадобиться мама, все інше відійде на другий план.

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Новий випуск Vogue Australia також містить інтерв’ю з людьми, які добре знають акторку Серед них — Г’ю Джекман, Кайлі Міноуг, Марго Роббі, Баз Лурманн і Зої Салдана. Вони поставили Кідман запитання про її кар’єру, особисте життя та спогади.

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Нагадаємо, раніше доньку Ніколь Кідман піддали критиці після зйомки для Vogue — у чому звинувачують 18-річну модель.

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