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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
416
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2 хв

59-річна Ніколь Кідман у бюстгальтері Chanel блиснула кубиками преса

Зірка знялася для Vogue Australia у сміливих образах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Ніколь Кідман у Vogue Australia

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

59-річна Ніколь Кідман стала головною героїнею нового випуску австралійського Vogue. Голлівудська акторка прикрасила одразу чотири обкладинки листопадового номера журналу та продемонструвала декілька ефектних образів від Chanel.

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Для фотосесії, автором якої став фотограф Лаклан Бейлі, Ніколь приміряла вбрання французького Модного дому.

На одному зі знімків акторка позує в чорному бюстгальтері Chanel та блискучих джинсах. На фото акцент зроблено на підтягнутій фігурі зірки та кубиках її преса.

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

На інших фото вона постала в елегантних дизайнерських вбраннях, що поєднують класичний стиль і сучасні акценти.

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

В інтерв’ю виданню Кідман розповіла про свою тривалу кар’єру в кіно, материнство та зв’язок з Австралією, де пройшло її дитинство. Акторка зізналася, що з віком почала почуватися впевненіше та комфортніше у власному тілі.

Говорячи про сім’ю, Ніколь зазначила, що не вірить в ідеальний баланс між роботою та особистим життям. За її словами, якщо донькам знадобиться мама, все інше відійде на другий план.

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман у Vogue Australia / © Instagram Ніколь Кідман

Новий випуск Vogue Australia також містить інтерв’ю з людьми, які добре знають акторку Серед них — Г’ю Джекман, Кайлі Міноуг, Марго Роббі, Баз Лурманн і Зої Салдана. Вони поставили Кідман запитання про її кар’єру, особисте життя та спогади.

Нагадаємо, раніше доньку Ніколь Кідман піддали критиці після зйомки для Vogue — у чому звинувачують 18-річну модель.

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