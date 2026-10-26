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- Шоу-бізнес
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59-річна Ніколь Кідман у бюстгальтері Chanel блиснула кубиками преса
Зірка знялася для Vogue Australia у сміливих образах.
59-річна Ніколь Кідман стала головною героїнею нового випуску австралійського Vogue. Голлівудська акторка прикрасила одразу чотири обкладинки листопадового номера журналу та продемонструвала декілька ефектних образів від Chanel.
Для фотосесії, автором якої став фотограф Лаклан Бейлі, Ніколь приміряла вбрання французького Модного дому.
На одному зі знімків акторка позує в чорному бюстгальтері Chanel та блискучих джинсах. На фото акцент зроблено на підтягнутій фігурі зірки та кубиках її преса.
На інших фото вона постала в елегантних дизайнерських вбраннях, що поєднують класичний стиль і сучасні акценти.
В інтерв’ю виданню Кідман розповіла про свою тривалу кар’єру в кіно, материнство та зв’язок з Австралією, де пройшло її дитинство. Акторка зізналася, що з віком почала почуватися впевненіше та комфортніше у власному тілі.
Говорячи про сім’ю, Ніколь зазначила, що не вірить в ідеальний баланс між роботою та особистим життям. За її словами, якщо донькам знадобиться мама, все інше відійде на другий план.
Новий випуск Vogue Australia також містить інтерв’ю з людьми, які добре знають акторку Серед них — Г’ю Джекман, Кайлі Міноуг, Марго Роббі, Баз Лурманн і Зої Салдана. Вони поставили Кідман запитання про її кар’єру, особисте життя та спогади.
Нагадаємо, раніше доньку Ніколь Кідман піддали критиці після зйомки для Vogue — у чому звинувачують 18-річну модель.