59-річна Ніколь Кідман вразила на прем’єрі сукнею, від якої неможливо відвести погляд

Ніколь Кідман / © Associated Press

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Лондон став центром гламуру та вишуканості, оскільки у британській столиці відбулася прем’єра довгоочікуваного фільму «Практична магія 2». Головними зірками вечора стали близькі подруги та колеги по фільму Ніколь Кідман та Сандра Буллок.

© Associated Press

Обидві акторки обрали для цієї нагоди гламурні сукні без бретелей з високими розрізами. Ніколь сяяла у неймовірній сукні від Модного дому Chanel, яка була повністю розшита лелітками.

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© Associated Press

59-річна австралійська зірка вирішила не одягати вбрання у так званому «відьомському» стилі, щоб відповідати тематиці картини, натомість її сукня була виконана у ніжно-бірюзовому відтінку. Виготовлене вбрання на замовлення креативним директором бренду Матьє Блазі.

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Прикрашали вбрання Ніколь ланцюжки з перлами, що спадали на плечі і надавали образу романтики і шику.

© Associated Press

Вона доповнила образ золотими сережками, годинником та каблучкою, а довге світле волосся уклала в м’які хвилі з чубчиком. Завершували лук акторки золотисті босоніжки.

© Associated Press

Фільм «Практична магія 2» випустять через 28 років після виходу першої частини, яка встигла здобути культовий статус, хоча в рік своєї прем’єри не мала успіху — картина не виправдала очікувань студії, зібравши коштів менше, ніж було витрачено на виробництво. Ба більше, її вельми прохолодно прийняли кінокритики тоді. На момент виходу першої частини Буллок було 34 роки, а Кідман — 31 рік.

В український прокат «Практична магія 2» вийде 11 вересня.

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