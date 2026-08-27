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- Шоу-бізнес
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59-річна Ніколь Кідман вразила на прем’єрі сукнею, від якої неможливо відвести погляд
Зірка обрала образ, який миттєво привернув увагу і став сенсацією вечора.
Лондон став центром гламуру та вишуканості, оскільки у британській столиці відбулася прем’єра довгоочікуваного фільму «Практична магія 2». Головними зірками вечора стали близькі подруги та колеги по фільму Ніколь Кідман та Сандра Буллок.
Обидві акторки обрали для цієї нагоди гламурні сукні без бретелей з високими розрізами. Ніколь сяяла у неймовірній сукні від Модного дому Chanel, яка була повністю розшита лелітками.
59-річна австралійська зірка вирішила не одягати вбрання у так званому «відьомському» стилі, щоб відповідати тематиці картини, натомість її сукня була виконана у ніжно-бірюзовому відтінку. Виготовлене вбрання на замовлення креативним директором бренду Матьє Блазі.
Прикрашали вбрання Ніколь ланцюжки з перлами, що спадали на плечі і надавали образу романтики і шику.
Вона доповнила образ золотими сережками, годинником та каблучкою, а довге світле волосся уклала в м’які хвилі з чубчиком. Завершували лук акторки золотисті босоніжки.
Фільм «Практична магія 2» випустять через 28 років після виходу першої частини, яка встигла здобути культовий статус, хоча в рік своєї прем’єри не мала успіху — картина не виправдала очікувань студії, зібравши коштів менше, ніж було витрачено на виробництво. Ба більше, її вельми прохолодно прийняли кінокритики тоді. На момент виходу першої частини Буллок було 34 роки, а Кідман — 31 рік.
В український прокат «Практична магія 2» вийде 11 вересня.