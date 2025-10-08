ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
555
1 хв

59-річна Сінді Кроуфорд позувала в мінішортах і топі з відкритими плечима

Таким чином супермодель привітала відомий бренд з ювілеєм.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

59-річна американська зірка і одна із супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — опублікувала в Instagram декілька фото, на яких її зазнімковано в бордовому топі з оголеними плечима і джинсових мінішортах. Вона позує на балконі з краєвидом на пальми і океан.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

«Об’єдналися із Zara, щоб відсвяткувати 50-річний ювілей, створивши дві речі для їхньої нової колекції», — написала зірка під фото.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді має чудовий вигляд —це й не дивно, адже вона велика прихильниця фітнесу і в 90-х навіть випустила кілька культових відеопрограм із тренуваннями, які одразу стали дуже популярними та й залишаються такими зараз. І сьогодні вона щоранку починає з пілатесу і стверджує, що займається спортом щонайменше 3-4 рази на тиждень.

Нагадаємо, це не перша співпраця Сінді Кроуфорд із Zara — раніше вона зі своєю донькою-моделлю Каєю Гербер провела першу шопінг-трансляцію для іспанського бренду. Це було записане заздалегідь відео, зрежисоване Девідом Лоурі, проте з можливістю купівлі у реальному часі.

