59-річний Венсан Кассель показав свою дівчину-модель і їхнього спільного сина

Актор поділився новими фото в Мережі.

Венсан Кассель і Нара Баптиста

59-річний актор Венсан Кассель поділився у своєму Instagram новим знімком, приуроченим до Дня матері. На ньому зображена його кохана — 29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста.

Нара Баптиста / © Instagram Венсана Касселя

Нара позує в джинсах і білій сорочці, вдягнутій на голе тіло. Вона на останніх місяцях своєї першої вагітності: 7 січня минулого року дівчина вперше стала мамою — у них з Касселем народився син, якому дали ім’я Каетано. «З Днем матері, мамо!» — написала актор під фото.

Також Венсан показав і спільне фото з сином. Хлопчик сидить у спеціальному перенесенні у батька грудей. У коментарях під фото підписники актора відзначили його чудову фізичну форму.

Венсан Кассель із сином Каетано / © Instagram Венсана Касселя

Зазначимо, якщо для Нари це перша дитина, то для актора — четверта, він виховує ще трьох доньок. Деву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

Раніше, нагадаємо, дівчина Венсана Касселя прикрила оголені груди величезним кольє.

