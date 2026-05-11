59-річний Венсан Кассель показав свою дівчину-модель і їхнього спільного сина

Венсан Кассель і Нара Баптиста

59-річний актор Венсан Кассель поділився у своєму Instagram новим знімком, приуроченим до Дня матері. На ньому зображена його кохана — 29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста.

Нара позує в джинсах і білій сорочці, вдягнутій на голе тіло. Вона на останніх місяцях своєї першої вагітності: 7 січня минулого року дівчина вперше стала мамою — у них з Касселем народився син, якому дали ім’я Каетано. «З Днем матері, мамо!» — написала актор під фото.

Також Венсан показав і спільне фото з сином. Хлопчик сидить у спеціальному перенесенні у батька грудей. У коментарях під фото підписники актора відзначили його чудову фізичну форму.

Зазначимо, якщо для Нари це перша дитина, то для актора — четверта, він виховує ще трьох доньок. Деву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

