62 роки від дня смерті: який вигляд мала Мерілін Монро в останній рік життя

Останні роки життя акторки були непростими, адже окрім труднощів у кар'єрі вона пережила чергове розлучення, а преса не переставала говорити про її роман з президентом Джоном Кеннеді. На публіці Монро продовжувала широко усміхатися, але ось в душі явно страждала, адже пристрастилася до алкоголю і відвідувала психіатра.

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В останні місяці життя Монро мешкала за адресою 12305 Fifth Helena Drive, 12305 Fifth Helena Drive, в районі Брентвуд в Лос-Анджелесі. Проти ночі 5 серпня хатня робітниця акторки Юніс Мюррей виявила замкнені двері до кімнати Мерілін і тишу за дверима. Налякана жінка зателефонувала психіатру Монро, Ральфу Грінсону, який незабаром приїхав, оскільки двері до кімнати були замкнені, він заліз у спальню своєї пацієнтки через вікно.

На той час Монро вже була мертвою і лежала в своєму ліжку. Смерть була офіційно підтверджена лікарем Монро, доктором Гайманом Енгельбергом, який прибув до будинку близько 3:50 ночі, а о 4:25 ранку вони повідомили про цю трагедію Департамент поліції Лос-Анджелеса. Акторка померла 4 серпня між 20:30 і 22:30, а токсикологічний звіт показав, що причиною смерті було гостре отруєння барбітуратами. Поруч з її ліжком були знайдені порожні флакони з ліками.

Пропонуємо згадати, якою акторка була в останній рік свого життя, хоч рідко де з'являлась.

На цьому фото Мерілін Монро зображена дуже щасливою. Знімок був зроблений в травні 1962 року на зніманнях фільму "Щось повинно трапитися", але за красивою картинкою ховається неприємна історія. Монро у фільмі так не знялася, тому що через хворобу її звільнили. Відзнятий матеріал став останньою роботою акторки.

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

На цьому фото Мерілін позує на церемонії вручення премії "Золотий глобус". Того вечора вона виграла статуетку. Церемонія проводилася в готелі Beverly Hilton 5 березня 1962 року в Лос-Анджелесі.

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

Акторка зображена у своїй культовій "голій" сукні, в якій заспівала "З Днем народження" президенту Джону Кеннеді зі сцени Медісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку. Того вечора вона викликала фурор своїм вбранням.

Мерилін Монро / Фото: Associated Press

А тут акторку сфотографували з її колишнім чоловіком Джо Ді Маджіо. Пару заскочили в аеропорту Маямі 21 лютого 1962 року. Тоді Ді Маджіо працював у тренувальному таборі New York Yankees в Форт-Лодердейл, а Монро відлітала до Мексики. 1 серпня 1962-го Ді Маджо знову освідчився Мерілін, але 4 серпня вона померла.

Мерилін Монро / Фото: Associated Press

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