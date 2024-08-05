62 роки від дня смерті: який вигляд мала Мерілін Монро в останній рік життя

4 серпня назавжди увійшло до історії, адже цього дня померла голлівудська суперзірка.
Останні роки життя акторки були непростими, адже окрім труднощів у кар'єрі вона пережила чергове розлучення, а преса не переставала говорити про її роман з президентом Джоном Кеннеді. На публіці Монро продовжувала широко усміхатися, але ось в душі явно страждала, адже пристрастилася до алкоголю і відвідувала психіатра.
В останні місяці життя Монро мешкала за адресою 12305 Fifth Helena Drive, 12305 Fifth Helena Drive, в районі Брентвуд в Лос-Анджелесі. Проти ночі 5 серпня хатня робітниця акторки Юніс Мюррей виявила замкнені двері до кімнати Мерілін і тишу за дверима. Налякана жінка зателефонувала психіатру Монро, Ральфу Грінсону, який незабаром приїхав, оскільки двері до кімнати були замкнені, він заліз у спальню своєї пацієнтки через вікно.
На той час Монро вже була мертвою і лежала в своєму ліжку. Смерть була офіційно підтверджена лікарем Монро, доктором Гайманом Енгельбергом, який прибув до будинку близько 3:50 ночі, а о 4:25 ранку вони повідомили про цю трагедію Департамент поліції Лос-Анджелеса. Акторка померла 4 серпня між 20:30 і 22:30, а токсикологічний звіт показав, що причиною смерті було гостре отруєння барбітуратами. Поруч з її ліжком були знайдені порожні флакони з ліками.
Пропонуємо згадати, якою акторка була в останній рік свого життя, хоч рідко де з'являлась.
На цьому фото Мерілін Монро зображена дуже щасливою. Знімок був зроблений в травні 1962 року на зніманнях фільму "Щось повинно трапитися", але за красивою картинкою ховається неприємна історія. Монро у фільмі так не знялася, тому що через хворобу її звільнили. Відзнятий матеріал став останньою роботою акторки.
На цьому фото Мерілін позує на церемонії вручення премії "Золотий глобус". Того вечора вона виграла статуетку. Церемонія проводилася в готелі Beverly Hilton 5 березня 1962 року в Лос-Анджелесі.
Акторка зображена у своїй культовій "голій" сукні, в якій заспівала "З Днем народження" президенту Джону Кеннеді зі сцени Медісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку. Того вечора вона викликала фурор своїм вбранням.
А тут акторку сфотографували з її колишнім чоловіком Джо Ді Маджіо. Пару заскочили в аеропорту Маямі 21 лютого 1962 року. Тоді Ді Маджіо працював у тренувальному таборі New York Yankees в Форт-Лодердейл, а Монро відлітала до Мексики. 1 серпня 1962-го Ді Маджо знову освідчився Мерілін, але 4 серпня вона померла.
Читайте також: У корсеті танцівниці і на рожевому слоні: історія рідкісних архівних фото Мерілін Монро