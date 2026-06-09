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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
1 хв

60-річна Елізабет Герлі в рожевому бікіні похизувалася стрункою фігурою на відпочинку

Британська акторка показала фото у яскравому купальнику зі своєї відпустки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі поділилася в Instagram яскравим знімком зі своєї відпустки.

Цього разу акторка позувала в басейні на тлі білосніжного пляжу, океану та пальм. Для відпочинку вона обрала ефектне бікіні насиченого рожевого відтінку від власного бренду купальників Elizabeth Hurley, яке чудово підкреслило її струнку фігуру, плаский живіт і засмаглу шкіру.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Свій лук Ліз доповнила укладанням з локонами та масивними сонцезахисними окулярами.

На світлині вона усміхається і має безтурботний вигляд, насолоджуючись сонячною погодою та морськими краєвидами.

Нагадаємо, Елізабет Герлі в білосніжній сукні з квітковими аплікаціями прийшла на галаконцерт.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
248
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