60-річна Голлі Беррі позувала в мереживному боді на мексиканському курорті

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

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60-річна акторка, продюсерка, лауреатка «Оскара», «Золотого глобуса» та «Еммі» — Голлі Беррі— продовжує ділитися у своєму Instagram яскравими кадрами з тропічного відпочинку, який влаштувала на честь свого ювілею. Цього разу вона опублікувала фотографії зі своїм коханим, музикантом Ван Гантом, і продемонструвала ефектний пляжний образ.

На одному зі знімків зірка позує на березі в чорному мереживному боді, яке підкреслює її фігуру. Вона доповнила свій образ чорним капелюхом та прикрасами.

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Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Не обійшлося й без романтики. На фотографіях акторка ніжно обіймається з Ван Гантом біля басейну, проводить з ним час на пляжі та насолоджується спільним відпочинком на яхті. Пара також влаштувала вечерю на березі та відвідала спа.

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Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Поїздка стала частиною святкування 60-річчя Беррі, яке акторка відзначила 14 серпня. Судячи з кадрів, вона вирішила провести ювілей у максимально невимушеній атмосфері — насолоджуючись природою, морем та товариством нареченого.

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Беррі не приховує, що з віком почувається дедалі впевненіше. Останнім часом акторка неодноразово ділилася відвертими фотографіями з відпочинку та підкреслювала, що сприймає 60-річчя як новий етап життя, який хочеться зустрічати із задоволенням і без зайвих обмежень.

Нагадаємо, раніше Голлі Беррі позувала у прозорій в’язаній сукні.

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