ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

60-річна Голлі Беррі позувала в мереживному боді на мексиканському курорті

Зірка разом зі своїм коханим вирушила в романтичну подорож, приурочену до її ювілею.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

60-річна акторка, продюсерка, лауреатка «Оскара», «Золотого глобуса» та «Еммі» — Голлі Беррі— продовжує ділитися у своєму Instagram яскравими кадрами з тропічного відпочинку, який влаштувала на честь свого ювілею. Цього разу вона опублікувала фотографії зі своїм коханим, музикантом Ван Гантом, і продемонструвала ефектний пляжний образ.

На одному зі знімків зірка позує на березі в чорному мереживному боді, яке підкреслює її фігуру. Вона доповнила свій образ чорним капелюхом та прикрасами.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Не обійшлося й без романтики. На фотографіях акторка ніжно обіймається з Ван Гантом біля басейну, проводить з ним час на пляжі та насолоджується спільним відпочинком на яхті. Пара також влаштувала вечерю на березі та відвідала спа.

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Поїздка стала частиною святкування 60-річчя Беррі, яке акторка відзначила 14 серпня. Судячи з кадрів, вона вирішила провести ювілей у максимально невимушеній атмосфері — насолоджуючись природою, морем та товариством нареченого.

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі зі своїм коханим / © Instagram Голлі Беррі

Беррі не приховує, що з віком почувається дедалі впевненіше. Останнім часом акторка неодноразово ділилася відвертими фотографіями з відпочинку та підкреслювала, що сприймає 60-річчя як новий етап життя, який хочеться зустрічати із задоволенням і без зайвих обмежень.

Нагадаємо, раніше Голлі Беррі позувала у прозорій в’язаній сукні.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie