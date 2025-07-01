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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1670
Час на прочитання
1 хв

60-річна Моніка Беллуччі блиснула фігурою в купальнику

Акторка знялася у новій фотосесії для відомого глянцю.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

60-річна італійська акторка та модель — Моніка Беллуччі — стала головною зіркою нового випуску французької редакції журналу Marie Claire. На обкладинці літнього номера зірка позувала в чорному злитому купальнику та легкій білій сорочці. Її волосся було розпущене, а на обличчі візажисти зробили акторці макіяж з акцентом на червоній помаді.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

У своєму Instagram італійка показала відео, на якому вона в купальнику та довгій білій накидці біжить берегом моря, а також демонструє різні гарні образи біля старовинної вілли.

Моніка позувала в молочній мереживній сукні з воланами, довгій смугастій сукні, сукні-халаті на гудзиках тощо.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Зірка має приголомшливий вигляд. «Краса — це душа, а вона не старіє», — стверджує Моніка та відкидає ботокс і філери, віддаючи перевагу природному старінню. Натуральність і комфорт вона вважає важливішим за ідеальний «фасад». У догляді за шкірою обличчя віддає перевагу натуральним інгредієнтам, маслам, м’яким маскам і не використовує нічого агресивного.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Раніше, нагадаємо, Моніка Беллуччі в сукні з прозорими мереживними вставками з’явилася на кінофестивалі в Італії. Акторка блищала на кінофестивалі у вбранні, яке було втіленням сицилійської елегантності, а також зухвалості й витонченості.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

© Getty Images

Моника Беллуччи_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Беллуччи / © Getty Images

© Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

© Getty Images

Моніка Беллуччі_2 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
1670
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