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- Шоу-бізнес
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60-річна Моніка Беллуччі блиснула фігурою в купальнику
Акторка знялася у новій фотосесії для відомого глянцю.
60-річна італійська акторка та модель — Моніка Беллуччі — стала головною зіркою нового випуску французької редакції журналу Marie Claire. На обкладинці літнього номера зірка позувала в чорному злитому купальнику та легкій білій сорочці. Її волосся було розпущене, а на обличчі візажисти зробили акторці макіяж з акцентом на червоній помаді.
У своєму Instagram італійка показала відео, на якому вона в купальнику та довгій білій накидці біжить берегом моря, а також демонструє різні гарні образи біля старовинної вілли.
Моніка позувала в молочній мереживній сукні з воланами, довгій смугастій сукні, сукні-халаті на гудзиках тощо.
Зірка має приголомшливий вигляд. «Краса — це душа, а вона не старіє», — стверджує Моніка та відкидає ботокс і філери, віддаючи перевагу природному старінню. Натуральність і комфорт вона вважає важливішим за ідеальний «фасад». У догляді за шкірою обличчя віддає перевагу натуральним інгредієнтам, маслам, м’яким маскам і не використовує нічого агресивного.
Раніше, нагадаємо, Моніка Беллуччі в сукні з прозорими мереживними вставками з’явилася на кінофестивалі в Італії. Акторка блищала на кінофестивалі у вбранні, яке було втіленням сицилійської елегантності, а також зухвалості й витонченості.