60-річна Моніка Беллуччі показала, як позувала для глянцю повністю оголеною

60-річна італійська акторка та модель – Моніка Беллуччі – поділилася в Instargram архівними знімками. На них вона позує повністю оголеною.

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Це була фотосесія для італійського Vogue. Автором знімків був відомий фешн-фотограф, також італієць, Паоло Роверсі. На одній із фотографій акторка позувала у білій сукні та з великим кольє від Cartie.

"Фотографії Паоло Роверсі, зроблені кілька років тому та вперше опубліковані у жовтневому номері Vogue Italia", — написала Моніка під фото.

Раніше, нагадаємо, Моніка Беллуччі із коханим – режисером Тімом Бертоном – відвідала відкриття 16-го кінофестивалю Люм'єр у Ліоні. Для появи на івенті акторка вибрала не свій улюблений колір – чорний, а трендовий – коричневий. На ній була сукня по фігурі шоколадного відтінку від бренду Saint Laurent з драпіруванням і оголеними плечима.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

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