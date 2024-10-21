60-річна Моніка Беллуччі показала, як позувала для глянцю повністю оголеною

Італійка поділилася відвертими знімками.
60-річна італійська акторка та модель – Моніка Беллуччі – поділилася в Instargram архівними знімками. На них вона позує повністю оголеною.
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Це була фотосесія для італійського Vogue. Автором знімків був відомий фешн-фотограф, також італієць, Паоло Роверсі. На одній із фотографій акторка позувала у білій сукні та з великим кольє від Cartie.
"Фотографії Паоло Роверсі, зроблені кілька років тому та вперше опубліковані у жовтневому номері Vogue Italia", — написала Моніка під фото.
Раніше, нагадаємо, Моніка Беллуччі із коханим – режисером Тімом Бертоном – відвідала відкриття 16-го кінофестивалю Люм'єр у Ліоні. Для появи на івенті акторка вибрала не свій улюблений колір – чорний, а трендовий – коричневий. На ній була сукня по фігурі шоколадного відтінку від бренду Saint Laurent з драпіруванням і оголеними плечима.
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