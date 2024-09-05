61-річна Демі Мур у ефектних образах блиснула стрункими ногами на сторінках глянцю

61-річна акторка Демі Мур стала головною зіркою нового випуску Variety. На обкладинці глянцю вона позувала в чорній асиметричній сукні та з розпущеним волоссям.

Також Демі приміряла й інші цікаві образи: "металеву" сукню з босоніжками в тон і коротку сукню-водолазку з подолом, що нагадував помпон, і такими ж рукавичками.

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А на одному із фото Мур позувала на підлозі в одному синьому светрі з маленьким телевізором у руках.

В інтерв'ю журналу Демі Мур розповіла про свою нову роботу – роль старіючої телезірки у фільмі жахів "Речовина", який вона разом із колегами презентувала на Каннському кінофестивалі.

"Фільм піднімає важливу ідею: коли ви женетеся за чимось, що, на вашу думку, краще, ви ризикуєте втратити те, що у вас є", — сказала Мур про нову стрічку.

Нагадаємо, раніше чарівна Демі Мур відвідала прем'єру документального фільму Brats, захід відбувся у рамках кінофестивалю "Трайбека" у Нью-Йорку. Перед камерами зірка блищала у білому образі від бренду Schiaparelli з колекції прет-а-порте весна-літо 2024 року.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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