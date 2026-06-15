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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

61-річна Елізабет Герлі у чорному купальнику похизувалася гарним бюстом і пласким животом

Британська акторка обожнює ділитися з підписниками світлинами у пляжних аутфітах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram фото пляжного луку від власного бренду Elizabeth Hurley, в якому вона насолоджувалася відпочинком.

Акторка постала у чорному купальнику і чорній спідниці з розрізом, який дозволив їй демонструвати стрункі ноги.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Ліз похизувалася гарним декольте, підтягнутим тілом і пласким животом.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у лимонному бікіні відсвяткувала своє 61-річчя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
87
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