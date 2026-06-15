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- Шоу-бізнес
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61-річна Елізабет Герлі у чорному купальнику похизувалася гарним бюстом і пласким животом
Британська акторка обожнює ділитися з підписниками світлинами у пляжних аутфітах.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram фото пляжного луку від власного бренду Elizabeth Hurley, в якому вона насолоджувалася відпочинком.
Акторка постала у чорному купальнику і чорній спідниці з розрізом, який дозволив їй демонструвати стрункі ноги.
Ліз похизувалася гарним декольте, підтягнутим тілом і пласким животом.
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у лимонному бікіні відсвяткувала своє 61-річчя.
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