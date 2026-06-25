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- Шоу-бізнес
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61-річна модель Павліна Порізкова з глибоким декольте та в купальнику знялася для глянцу
Зірка знялася у стильній фотосесії для популярного журналу.
61-річна чеська модель, акторка та письменниця Павліна Порізкова стала головною зіркою нового номера Madame Figaro. На обкладинці глянцевого журналу вона з’явилася в обтислій сукні нюдового кольору з оголеною грудью, яку прикрила рукою.
Під час фотосесії модель приміряла ефектні образи, які підібрали для неї стилісти. Автором знімків став фотограф Росіо Рамос.
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В інтерв’ю журналу Павліна розповіла про ейджизм, самоприйняття, кар’єру та старіння.
У свої 61 рік Порізкова каже, що почувається вільнішою та щасливішою, ніж будь-коли. Вона вважає, що після 60 життя аж ніяк не закінчується, а попереду залишається ще «близько двадцяти хороших років», які можна прожити активно й із задоволенням.
Модель продовжує відкрито виступати проти ейджизму. Вона називає себе «активісткою віку» і вважає, що жінки не повинні зникати з публічного простору після 50–60 років лише тому, що суспільство звикло асоціювати красу виключно з молодістю.
Павліна зізнається, що зараз цінує не лише зовнішність, а й можливість займатися улюбленими справами, подорожувати, їздити на велосипеді, кохати та будувати нові стосунки. За її словами, саме зараз вона відчуває справжню внутрішню свободу.
Вона також розповіла про свій подкаст і роботу в соціальних мережах, де прагне відверто говорити про дорослішання, самоприйняття та зміни, що відбуваються з тілом і життям із віком.
Нагадаємо, раніше Павліна Порізкова позувала топлес для глянцевого журналу.