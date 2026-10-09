61-річна Павліна Порізкова позувала в бікіні під час відпочинку в Греції

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/sjeffgreenstein

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61-річна чеська модель, акторка та письменниця Павліна Порізкова вирушила на відпочинок до Греції та поділилася з підписниками ефектними фотографіями з пляжу. Компанію їй склав її чоловік — сценарист і продюсер Джефф Грінштейн. Саме він і опублікував фото своєї дружини у Instagram.

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/sjeffgreenstein

Зірка позувала в бікіні на тлі пейзажів острова Мілос, на пляжі Саракініко, відомому своїми білими вулканічними скелями.

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Для пляжної фотосесії Порізкова обрала бірюзовий купальник із тонкими зав’язками.

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Павліна Порізкова, фото: instagram.com/sjeffgreenstein

А на іншому фото Павліна приміряла золоте бікіні. Вона продемонструвала перед камерою свого чоловіка свій біцепс.

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/sjeffgreenstein

Зазначимо, Порізкова часто публікує фотографії в купальнику та відкрито говорить про своє ставлення до віку та зовнішності. Модель регулярно демонструє, що продовжує вести активний спосіб життя і не збирається приховувати своє тіло через цифру в паспорті.

Нещодавно Павліна також розповідала про свої тренування і зізнавалася, що тренується два-три рази на тиждень, чергуючи вправи для верхньої та нижньої частин тіла, а іноді додаючи пілатес.

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