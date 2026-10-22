61-річна Сара Джессіка Паркер вийшла у світ з чоловіком і єдиним сином

Сара Джессіка Паркер з чоловіком і сином / © Getty Images

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Акторка Сара Джессіка Паркер — зірка серіалу «Секс і місто» — з’явилася разом із родиною на прем’єрі вистави на Мангеттені у Нью-Йорку. Відома модниця обрала елегантний і повністю чорний образ, центральним елементом якого стала сукня Maribel від Reformation вартістю менш ніж 300 доларів.

Її вбралля було приталеного фасону і з квітковим оформленням. Головною прикрасою сукні стала торочка на подолі. Зірка серіалу доповнила образ лаконічним кольє з підвіскою, туфлями на підборах і болеро, яке чудово поєдналося з сукнею та підійшло прохолодної погоди. Цей образ зірки продемонстрував, наскільки універсальною може бути лаконічна чорна сукня.

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Сара Джессіка Паркер з чоловіком і сином / © Getty Images

23-річний син акторки та її чоловік Меттью Бродерік обрали класичні костюми, які носили з сорочкою і краваткою.

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Ця родинна поява відбулася після того як Сара Джессіка та її чоловік відвідали кількома днями раніше осінній галавечір моди New York City Ballet.

Сара Джессіка Паркер з чоловіком на галавечорі / © Associated Press

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