61-річна супермодель Пауліна Порізкова вийшла заміж у сірій сукні

Пауліна Порізкова та її чоловік Джефф Голдштейн / © Getty Images

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Модель та телевізійний сценарист зустрічалися три роки до весілля, а їхній розпис відбувся в ратуші з видом на озеро в Північній Італії перед 78 гостями. Потім вони вирушили до гарної вілли святкувати.

«Вже сама ця історія звучить абсурдно: чому колишня супермодель неймовірної вроди мала б свайпнути вправо на незграбного, лисого автора комедій із катастрофічним профілем на сайті знайомств?» — розповів Vogue Джефф. «Але, як виявилося, попри те, що мій профіль був жахливим, я все ж таки обрав чудову пісню для його музичного супроводу — Modern World гурту Jonathan Richman and the Modern Lovers».

Пауліна відповіла, що теж є прихильницею цієї композиції, після чого вони почали листуватися й відкривати дедалі більше спільних інтересів.

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«Невдовзі ми перейшли від текстових повідомлень до FaceTime, від чашок чаю — до чарок текіли, а наші розмови ставали дедалі довшими. І зрештою, очевидно втомившись чекати, поки я наважуся зробити перший крок, Пауліна написала: „Якщо судити за фактами, ти майже ідеальний чоловік для мене. То коли ж ти приїдеш до Нью-Йорка?“».

Рівно через місяць після того, як вони збіглися в застосунку, Джефф вирушив до Нью-Йорка, де вони зустрілися за келихом коктейлю.

«Коли я побачив її наживо, у мене перехопило подих», — згадує Джефф. «А вже через якихось десять хвилин, щойно нам принесли мартіні, вона мене поцілувала. Між нами одразу виникла неймовірна хімія». «Ми разом повечеряли, потім вона запросила мене до себе додому, і відтоді ми більше не розлучалися».

Улітку 2025 року пара перебувала в чеському курортному місті Карлові Вари, де Пауліна знімалася у фільмі. Саме протягом цих двох місяців Джефф придумав ідеальний план освідчення.

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«Я знайшов каблучку — виготовлену в Чехії, сторічну, у стилі ар-деко, з унікальним огранюванням діаманта, яке змушує його особливо сяяти при свічках», — розповідає він. «Також я знайшов дерев’яну музичну скриньку, яка відтворювала композицію Влтава чеського композитора Бедржиха Сметани. Коли вона відкривалася, з неї з’являвся маленький хлопчик із трояндою. А ще я знайшов ідеальне місце — оглядовий майданчик Гете, цегляну вежу 18 століття з приголомшливим краєвидом на місто».

Джефф планував привезти туди Пауліну після завершальної вечірки з нагоди закінчення зйомок і зробити їй сюрприз, та, на жаль, вечірка затягнулася, і Джеффу довелося поспішати, щоб вони встигли дістатися до оглядового майданчика до його закриття.

«Ми прибігаємо до вежі. Я хапаю музичну скриньку, запихаю її до кишені й буквально тягну Пауліну нагору п’ятьма маршами сходів», — згадує він. «Ми переводимо подих. Мить ідеальна, краєвид — неймовірний. Я стаю на одне коліно, вимовляю найважливіші слова, і вона відповідає „так“. Я відкриваю музичну скриньку, звучить мелодія, з’являється хлопчик із трояндою… а каблучки немає.» Вони стрімко побігли назад до автомобіля, і Пауліна запитала: — Ти купував її карткою American Express? Бо в них є страховка покупок. На щастя, каблучка весь цей час лежала в машині, на самому дні сумки Джеффа. Незабаром вона вже прикрашала палець Пауліни.

Що стосується сукні, то для весілля Пауліна обрала нестандартне вбрання.

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«Я від самого початку знала, що хочу сукню, створену спеціально для мене, а не куплену готовою», — ділиться наречена. «Досить швидко я зрозуміла, що хочу звернутися до кутюрного дому House of Gilles».

Від самого початку Пауліна твердо вирішила, що не одягне білу сукню.

«Не тому, як можна подумати, що білий колір асоціюється з невинністю. Просто за свою кар’єру моделі я вже одягала безліч білих весільних суконь», — пояснює вона. «Мені хотілося кольору, який ніби й не є кольором. Чогось невловимого й невимовного, щоб ніхто не міг сказати: „Вона була в жовтій сукні“ або „Вона була в рожевій сукні“». Крім того, Пауліна хотіла, щоб сукня «рухалася навколо неї, мов вода».

Невдовзі дизайнерка надіслала кілька ескізів, які повністю відповідали баченню Пауліни: глибоке декольте, підкреслена талія та легка плісирована тканина ніжного холодного відтінку.

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Наречена вирішила не перевантажувати свій образ аксесуарами. Команда House of Gilles створила для неї вуаль у тон сукні — ефектний елемент, на якому особливо наполягав Джефф. Волосся Пауліна прикрасила простою квіткою, виготовленою з тієї ж тканини, що й сукня.

«Що стосується прикрас, то я одягла маленькі сережки-крапельки, які мої сини подарували мені на шістдесятиріччя минулого року», — додає вона.

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