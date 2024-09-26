61-річна зірка серіалу "Емілі в Парижі" у "голій" сукні і без білизни позувала на фешнівенті

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" – Філіппін Леруа-Больє – у відвертому образі з'явилася на показі колекції весна/літо 2025 бренду Saint Laurent, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Перед фотографами 61-річна акторка постала у прозорій синій сукні до колін і з довгими рукавами. Під нею були чорні труси з високою талією і не було бюстгальтера. Талію зірка підкреслила чорним тонким ремінцем.

Філіппін Леруа-Больє / Фото: Getty Images

На плечі Філіппін накинула чорний жакет із широкими гострими лацканами.

Лук Леруа-Больє доповнила лакованими туфлями з ремінцями і лакованим клатчем із крокодилячим принтом. Волосся вона уклала в локони і зробила ніжний макіяж. У вухах у зірки були масивні сережки у формі ромбів, а на руках браслети з пластмаси.

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