Шоу-бізнес
405
1 хв

61-річний актор Рассел Кроу вийшов у світ із нареченою, яка молодша за нього на 28 років

Пара оголосила про свій роман публічно 2020 року.

Юлія Каранковська
Рассел Кроу і Брітні Теріот

Рассел Кроу і Брітні Теріот / © Associated Press

61-річний актор Рассел Кроу — зірка «Гладіатора» — з’явився на прем’єрі свого нового фільму «Нюрнберг» у Лос-Анджелесі, який презентували на фестивалі AFI. На червону доріжку він вийшов зі своєю дівчиною — 33-річною Брітні Теріот, яка молодша за актора на 28 років.

Кроу був у чорному костюмі, сорочці та краватці, а Брітні одягнула дуже лаконічну пряму чорну сукню, яку доповнила лише діамантовим кольє і гостроносими туфлями на підборах. Також можна помітити, що на руці в коханої актора сяяла каблучка з діамантом.

Рассел Кроу і Брітні Теріот / © Associated Press

Рассел Кроу і Брітні Теріот / © Associated Press

Теріот — народила в Новому Орлеані й теж є акторкою. Вона познайомилася з Кроу 2013 року на зніманнях, але романтичні стосунки між ними зав’язалися тільки в листопаді 2020 року. Після майже двох років знайомства пара дебютувала на червоній доріжці в жовтні 2022 року. Нині вони роман уже не приховують, але багато хто їх критикує за велику різницю у віці.

Також 2022 року Рассела і Брітні помітили в Римі, коли він там знімався. Пара разом із двома синами актора від колишньої дружини сходила до ресторану. Схоже, що його діти чудово ладнають зі своєю майбутньою мачухою.

Рассел Кроу з дівчиною та синами / © Getty Images

Рассел Кроу з дівчиною та синами / © Getty Images

Рассел Кроу з дівчиною та синами / © Getty Images

Рассел Кроу з дівчиною та синами / © Getty Images

