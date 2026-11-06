ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

62-річна Моніка Беллуччі позувала в жакеті на голе тіло

Італійська акторка стала головною героїнею листопадового випуску Harper’s Bazaar Türkiye.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

62-річна Моніка Беллуччі прикрасила одразу декілька обкладинок журналу, продемонструвавши елегантні образи від відомих Модних будинків та коштовності Cartier.

На одній із обкладинок Беллуччі позує в молочній сукні Fendi з розрізами на рукавах, доповнивши образ ефектними прикрасами Cartier High Jewelry.

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

На іншому — акторка зазнімкована в чорному оксамитовому жакеті, який вона одягла на голе тіло та прикрасила дорогоцінною брошкою.

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Фотосесія відбулася в Парижі. Перед об’єктивом фотографа Ріккардо Апостоліко акторка постала в різних образах, кожен із яких підкреслив її жіночність та елегантність.

В інтерв’ю журналу Моніка також розповіла про особисті речі, які мають для неї особливу цінність. Зокрема, акторка згадала про старовинну гранатову каблучку своєї бабусі, яку вона зберігає як сімейну реліквію.

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Крім того, Беллуччі розповіла про материнство, своїх доньок Деву та Леоні, кохання та дружбу. Незважаючи на багаторічну кар’єру в кіно та статус однієї з найвідоміших італійських акторок у світі, вона й надалі цінує сімейні спогади та особисті моменти.

Нагадаємо, раніше 16-річна донька Моніки Беллуччі знялася у новій рекламі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie