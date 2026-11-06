62-річна Моніка Беллуччі позувала в жакеті на голе тіло

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

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62-річна Моніка Беллуччі прикрасила одразу декілька обкладинок журналу, продемонструвавши елегантні образи від відомих Модних будинків та коштовності Cartier.

На одній із обкладинок Беллуччі позує в молочній сукні Fendi з розрізами на рукавах, доповнивши образ ефектними прикрасами Cartier High Jewelry.

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Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

На іншому — акторка зазнімкована в чорному оксамитовому жакеті, який вона одягла на голе тіло та прикрасила дорогоцінною брошкою.

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Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Фотосесія відбулася в Парижі. Перед об’єктивом фотографа Ріккардо Апостоліко акторка постала в різних образах, кожен із яких підкреслив її жіночність та елегантність.

В інтерв’ю журналу Моніка також розповіла про особисті речі, які мають для неї особливу цінність. Зокрема, акторка згадала про старовинну гранатову каблучку своєї бабусі, яку вона зберігає як сімейну реліквію.

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Крім того, Беллуччі розповіла про материнство, своїх доньок Деву та Леоні, кохання та дружбу. Незважаючи на багаторічну кар’єру в кіно та статус однієї з найвідоміших італійських акторок у світі, вона й надалі цінує сімейні спогади та особисті моменти.

Нагадаємо, раніше 16-річна донька Моніки Беллуччі знялася у новій рекламі.

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