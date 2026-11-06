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- Шоу-бізнес
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62-річна Моніка Беллуччі позувала в жакеті на голе тіло
Італійська акторка стала головною героїнею листопадового випуску Harper’s Bazaar Türkiye.
62-річна Моніка Беллуччі прикрасила одразу декілька обкладинок журналу, продемонструвавши елегантні образи від відомих Модних будинків та коштовності Cartier.
На одній із обкладинок Беллуччі позує в молочній сукні Fendi з розрізами на рукавах, доповнивши образ ефектними прикрасами Cartier High Jewelry.
На іншому — акторка зазнімкована в чорному оксамитовому жакеті, який вона одягла на голе тіло та прикрасила дорогоцінною брошкою.
Фотосесія відбулася в Парижі. Перед об’єктивом фотографа Ріккардо Апостоліко акторка постала в різних образах, кожен із яких підкреслив її жіночність та елегантність.
В інтерв’ю журналу Моніка також розповіла про особисті речі, які мають для неї особливу цінність. Зокрема, акторка згадала про старовинну гранатову каблучку своєї бабусі, яку вона зберігає як сімейну реліквію.
Крім того, Беллуччі розповіла про материнство, своїх доньок Деву та Леоні, кохання та дружбу. Незважаючи на багаторічну кар’єру в кіно та статус однієї з найвідоміших італійських акторок у світі, вона й надалі цінує сімейні спогади та особисті моменти.
Нагадаємо, раніше 16-річна донька Моніки Беллуччі знялася у новій рекламі.