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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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62-річний Рассел Кроу схуд на 25 кг і похизувався біцепсами

Актор вразив шанувальників помітним перетворенням.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Рассел Кроу

Рассел Кроу / © Associated Press

62-річний актор, широко відомий усім за роллю у фільмі «Гладіатор» — Рассел Кроу — який останніми роками значно набирав вагу заради ролей, продемонстрував підтягнуту фігуру після схуднення майже на 25 кілограмів.

У своєму Instagram він опублікував фото, зроблене після тренування. На знімку актор позує разом із рестлером WWE Дрю Макінтайром. Кроу з’явився у чорній майці, яка підкреслила його руки та плечі, що помітно зміцніли.

Рассел Кроу, фото: instagram.com/russellcrowe

Рассел Кроу, фото: instagram.com/russellcrowe

За словами актора, повернутися до форми йому допомогли регулярні тренування під час знімання нового фільму «Останній друїд». Знімання проходили в Іспанії, а довгі дні на знімальному майданчику в спекотному кліматі стали додатковим фізичним навантаженням. Кроу зізнався, що головним секретом вважає не екстремальні методи, а послідовність і терпіння.

Перетворення стало особливо помітним на тлі його зовнішнього вигляду дворічної давності. Тоді заради ролі Германа Герінга у фільмі «Нюрнберг» актор значно набрав вагу і, за його власними словами, опинився у найгіршій фізичній формі за довгий час. Відтоді він поступово змінював спосіб життя, повернувся до тренувань і зміг схуднути.

Нагадаємо, що раніше Олівія Вайлд з’явилася на «Формулі-1» і шокувала всіх своїм екстремальним схудненням.

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