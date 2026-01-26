63-річна Демі Мур одягла леопардовий лук з капелюшком для появи на Тижні моди

Демі Мур / © Getty Images

Реклама

У Парижі стартував Тиждень високої моди, який традиційно відкрив Деніел Роузберрі новою колекцією для Модного дому Schiaparelli. Модельєр презентував колекцію от-кутюр на сезон весна-літо 2026 і забрав на заході відомих зірок, інфлюенсерів, друзів та клієнтів бренду.

Однією із гостей заходу стала акторка Демі Мур, яка є поціновувачкою цієї марки і часто обирала Schiaparelli для появ на світських заходах та червоних доріжках. Цього разу стиліст акторки Бред Горескі підібрав для неї ансамбль із колекції осінь-зима 2025-2026. Образ включав леопардове пальто з матового оксамиту та атласного фаю, прикрашене наплічниками та помпонами у стилі матадорів, вкорочені штани з китицями та оксамитову водолазку.

Демі Мур / © Getty Images

Також Демі доповнила образ сумкою із зображенням обличчя і туфлями з декором у вигляді дверних щілин. Однак найцікавішою деталлю образу став капелюшок на голові акторки.

Реклама

Демі Мур / © Getty Images