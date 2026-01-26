ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
63-річна Демі Мур одягла леопардовий лук з капелюшком для появи на Тижні моди

Американська акторка здивувала вибором луку та аксесуарів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Демі Мур

Демі Мур / © Getty Images

У Парижі стартував Тиждень високої моди, який традиційно відкрив Деніел Роузберрі новою колекцією для Модного дому Schiaparelli. Модельєр презентував колекцію от-кутюр на сезон весна-літо 2026 і забрав на заході відомих зірок, інфлюенсерів, друзів та клієнтів бренду.

Однією із гостей заходу стала акторка Демі Мур, яка є поціновувачкою цієї марки і часто обирала Schiaparelli для появ на світських заходах та червоних доріжках. Цього разу стиліст акторки Бред Горескі підібрав для неї ансамбль із колекції осінь-зима 2025-2026. Образ включав леопардове пальто з матового оксамиту та атласного фаю, прикрашене наплічниками та помпонами у стилі матадорів, вкорочені штани з китицями та оксамитову водолазку.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Також Демі доповнила образ сумкою із зображенням обличчя і туфлями з декором у вигляді дверних щілин. Однак найцікавішою деталлю образу став капелюшок на голові акторки.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур у розкішному вбранні (39 фото)

